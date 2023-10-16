6 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

В ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в регионе, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о проведенных Арменией за последние годы военно-политических провокациях, угрозах, исходивших от незаконных армянских вооруженных сил на наших территориях, факторах и мерах, обусловивших антитеррористические меры, предпринятые Азербайджаном против армянских вооруженных сил на нашей территории, а также о текущей ситуации в регионе.

Он напомнил, что Азербайджан не нацелен на армянских жителей, что было подтверждено миссией ООН, посетившей регион, а также Международным Комитетом Красного Креста и даже премьер-министром Армении.

Было отмечено, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана, утверждения о якобы проводимой “этнической чистке” против армянских жителей необоснованны и являются составной частью политических манипуляций Армении и некоторых стран.

Министр сообщил, что Азербайджан обнародовал планы по реинтеграции армянских жителей, в этом направлении ведется работа, рассматриваются обращения, поступившие от армян через соответствующий портал.

Было подчеркнуто, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было доведено до сведения, что после восстановления суверенитета Азербайджана на всей его территории существуют реальные шансы на подписание мирного договора с Арменией, есть надежда, что Армения положительно оценит эти возможности.

Затем состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.