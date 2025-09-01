Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил мирный процесс на Южном Кавказе в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Как сообщает TRT Haber, Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Президент подчеркнул, что Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и продолжит вносить вклад в этот процесс.

Глава государства также отметил, что были оценены шаги, направленные на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией.