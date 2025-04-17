Азербайджан и Словения обсудили в Баку мирный процесс на Южном Кавказе, постконфликтную ситуацию в регионе после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации.

Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции со словенской коллегой Таней Файон по итогам переговоров в Баку.

По словам Байрамова, основное внимание было уделено вопросу мирного договора между Баку и Ереваном, текст которого был согласован в марте текущего года.

Байрамов напомнил, что Азербайджан выдвинул легитимные требования для подписания итогового мира с Арменией — поправки в Конституцию этой страны по части территориальных претензий к Азербайджану и роспуск Минской группы ОБСЕ. Словенский министры была проинформирована о процессе делимитации границы с Арменией, сказал Байрамов и отметил важность обеспечения прямой транспортной связи между Нахчыванской АР и другими территориями страны.