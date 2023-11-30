В Центре культуры имени Г.Аббасова при организации Главного управления культуры города Баку состоялась церемония награждения победителей Фестиваля бакинских народных театров, посвященный 150-летнему юбилею профессионального Национального театра Азербайджана, сообщает #.

Основная цель проведения фестиваля – развитие народного творчества, более эффективная организация работы народных театров и драматических кружков, действующих в учреждениях культуры, вовлечение молодого поколения в самодеятельные театральные коллективы, организация деятельности народных театров и кружков в соответствии с требованиями времени.

По решению членов жюри I место занял спектакль «Билет в рай», представленный Народным театром Дома культуры им. Г. Сарабского, II место — спектакль «Тыг-Тыг ханум и друзья», представленный самодеятельным драматическим кружком «Гюнешим» Центра культуры имени Г.Аббасова, спектакли «Жители Рая» представленные Народным театром Дома культуры им. Г.Аббасова и «Принудительный брак» Народного театра Дома культуры поселка Бадамдар были удостоены III места.

Остальные коллективы Народного театра были награждены Почетными грамотами и специальными дипломами жюри в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучший актерский ансамбль».

Члены жюри — народная артистка Гамида Омарова, заслуженный деятель искусств Али Амирли, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов были награждены почетными грамотами Главного Управления.