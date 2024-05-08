Износ транспортной и логистической инфраструктуры стран Евразийского экономического союза в ближайшие десятилетия станет более ощутимым, поэтому ее необходимо модернизировать и расширять. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Базовым условием налаживания долгосрочной интеграции остается наличие устойчивой системы транспортной связанности с внешними рынками. Прочный задел нами уже сформирован. Сегодня евразийский транспортный каркас обеспечивает эффективную торговую связь между Европой и Азией, Севером и Югом», — сказал он.

При этом Токаев констатировал, что в ближайшие десятилетия износ инфраструктуры в Евразийском регионе станет более ощутимым и потребности в ее обновлении будут только расти. «Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры. Недаром говорят, что там, где прокладываются рельсы, открывается путь к новым возможностям», — отметил глава государства.(ТАСС)