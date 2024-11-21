США готовы увеличить и модернизировать свой ядерный арсенал ради сохранения «потенциала сдерживания», заявил заместитель помощника главы Пентагона по ядерной политике Ричард Джонсон.

«Сегодня мы остаемся уверенными в текущих американских силах и доктрине. Но если — и я говорю «если» — потребуется корректировка ядерных сил… то мы должны быть готовы осуществить ее в достаточное время во избежание нехватки потенциала сдерживания», — сказал он на конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (цитата по ТАСС).

По словам Джонсона, «при необходимости» США также должны быть готовы скорректировать свою ядерную доктрину, программу модернизации соответствующего вооружения на ближайшую перспективу, боеготовность и состав ядерных сил. Он пояснил, что в этом случае, даже «если сдерживание не сработает», Вашингтон сумеет «достичь своих целей».

20 ноября глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США генерал Энтони Коттон заявил, что в ближайшем будущем американские власти оценят, хватает ли им нынешних сил для того, чтобы создавать риск для двух потенциальных противников — России и Китая — «плюс третьих сторон».

Коттон подчеркнул, что современные угрозы заметно отличаются от тех, которые были более десяти лет назад, когда началась модернизация ядерного оружия. Если тогда речь шла о конфликтах низкой интенсивности, например о борьбе с терроризмом, то теперь подходы специалистов по стратегическому планированию «требуют значительной адаптации для противодействия все более агрессивной позиции таких противников, как Россия и Китай». «Мир изменился… Наша позиция должна соответствовать сегодняшней реальности, где ядерное оружие является основой стратегии противников», — подчеркнул генерал.

В свою очередь, представитель STRATCOM контр-адмирал Томас Бьюкенен допустил обмен ядерными ударами с какими-либо странами при условии сохранения части арсенала США, достаточной для сдерживания потенциальных противников. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, по состоянию на январь 2023 года у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, а у США — 3,7 тыс.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Теперь руководство России может применить ядерное оружие, если ее атакуют беспилотники и крылатые неядерные ракеты либо возникает угроза потери территории. Кроме того, отныне Москва будет рассматривать непрямое участие ядерных держав в конфликте как их «нападение», а под «агрессией» будет пониматься создание угрозы не только суверенитету, но и территориальной целостности, причем не только России, но и Беларуси.