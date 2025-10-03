Бывшая главная медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании Муллалли стала священнослужительницей в 2006 году, а в 2018-м была назначена первой женщиной — епископом Лондона, заняв третью по старшинству должность в Церкви Англии.

Англиканская церковь оставалась без духовного лидера почти год после того, как Джастин Уэлби ушел в отставку из-за скандала, связанного с ненадлежащим реагированием на случаи насилия.

Он покинул пост после обличающего отчета о барристере Джоне Смайте, тесно связанном с христианской организацией Iwerne Trust. В документе говорилось, что Уэлби «мог и должен был» сообщить в полицию об издевательствах Смайта над мальчиками и молодыми мужчинами еще в 2013 году.

Архиепископ Йоркский Стивен Коттрел временно исполнял большинство обязанностей Уэлби и был одним из членов коллегии, голосовавших за выбор его преемника. Самого Коттрела также подвергали критике из-за его подхода к делу о насилии.

Женщины были впервые рукоположены в священство в Церкви Англии в 1994 году, а первые назначения женщин на должность епископов произошли 20 лет спустя — в 2014 году.

В соответствии с традицией имя нового архиепископа передается премьер-министру, сейчас это Кир Стармер, а затем монарху.

Стармер поприветствовал назначение Муллали, заявив: «Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в жизни нации. Желаю ей всяческих успехов и с нетерпением жду совместной работы».

Хотя формально король является главой Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский занимает высший епископский пост и является духовным лидером как Англиканской церкви, так и всемирного Англиканского сообщества.