Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
- 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;
- Более 8,5 миллиона патронов;
- 27 тысяч 40-мм боеприпасов;
- Бронированный мостоукладчик Beaver;
- 32 грузовика Zetros;
- 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;
- 4 пограничных автомобиля;
- 20,000 защитных очков для солдат.
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.