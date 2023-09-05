Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:
  • 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;
  • Более 8,5 миллиона патронов;
  • 27 тысяч 40-мм боеприпасов;
  • Бронированный мостоукладчик Beaver;
  • 32 грузовика Zetros;
  • 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;
  • 4 пограничных автомобиля;
  • 20,000 защитных очков для солдат.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

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