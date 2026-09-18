На северо-западе Пакистана произошел крупный теракт, унесший жизни по меньшей мере 17 человек. Трагедия разыгралась в округе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля протаранил вход в мечеть, расположенную непосредственно на территории полицейского комплекса, прямо во время пятничной молитвы.

«В результате мощного взрыва более 50 человек получили ранения. 17 человек были убиты, в том числе 6 полицейских», — заявил начальник полиции провинции Хайбер-Пахтунхва Зульфикар Хамид в интервью «Аль-Джазире».

Заминированная машина прорвалась к зданию, когда внутри находилось множество верующих. Сила взрывной волны оказалась настолько велика, что у мечети полностью обрушилась крыша, а также серьезно пострадали расположенные поблизости торговые лавки и жилые дома.

Одновременно с подрывом двое вооруженных боевиков попытались штурмовать полицейский комплекс, вступив в перестрелку с дежурными офицерами. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как жители и прибывшие спасатели вручную разбирают завалы и извлекают из-под обломков раненых, передавая их бригадам скорой помощи.

Всех пострадавших экстренно доставили в городскую больницу Кохата, где власти объявили чрезвычайный режим для приема большого потока пациентов. Представитель спасательной службы Билал Фаизи отметил, что большинство раненых — это обычные прихожане. По словам доктора Тахира Шаха, врачи продолжают бороться за жизни тяжелораненых, которых много, из-за чего количество жертв может еще вырасти.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выступил с заявлением, в котором резко осудил нападение и выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Глава правительства распорядился задействовать все ресурсы для ускорения спасательной операции, оказания медицинской помощи и поддержки всем пострадавшим.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт. Однако основные подозрения пали на «Пакистанский Талибан» (ТТП), а также на местный филиал ИГИЛ. Оба движения активно действуют в данном регионе и регулярно совершают диверсии против сил безопасности.

Нападение произошло на фоне нового витка эскалации: днем ранее в соседнем округе Хангу на заложенной бомбе подорвался конвой силовиков, в результате чего погибли шестеро военных. В ответ правительственные войска провели серию рейдов, ликвидировав 10 боевиков ТТП. В последние годы группировка значительно активизировала атаки на полицию и мирное население, напомнив о страшном теракте 2023 года в Пешаваре, когда при взрыве в мечети погиб 101 человек.

«Пакистанский Талибан» идеологически связан с афганским движением Талибан, вернувшимся к власти в Кабуле в 2021 году, хотя организационно они разделены. Исламабад регулярно обвиняет афганские власти в предоставлении убежища боевикам ТТП и попустительстве их трансграничным рейдам. Кабул категорически отрицает эти претензии. (israelinfo.co.il)