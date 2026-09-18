Российский МИД потребовал от Токио убрать с японской территории американские ракетные установки «Тифон» (Typhon), способные запускать крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 1,8 тыс. км и многоцелевые SM-6 (до 500 км). Это вооружение ранее было развернуто на острове Кюсю в рамках совместных с США учений. Как заявили в министерстве, нота протеста была направлена 3 сентября. «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории», — говорится в сообщении. Москва заявила о «недопустимости» размещения таких установок на японской территории «вне зависимости от продолжительности и способов их размещения».

С точки зрения Москвы, развертывание в Японии ракетных комплексов малой и средней дальности несет угрозу нацбезопасности РФ, а также «региональному миру и стабильности». В ходе встречи с японским послом Акирой Муто 16 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко заявлял об «опасности ремилитаризации Японии». «В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособности», — заявлял представитель российского МИД. Система Typhon была размещена в префектуре Кагосима еще в мае в рамках совместных с вооруженными силами США учений Valiant Shield.

Как пояснял глава Минобороны Синдзиро Коидзуми, комплекс будет задействован во время сентябрьских маневров «Восточный щит», а в середине октября его перебросят на американскую военную базу в Японии. Это позволит повысить возможности быстрого развертывания американских вооружений в стране, а также «улучшит оперативность и совместимость японско-американских отношений», подчеркивал министр.

Россия также призвала японское руководство отказаться от претензий на курильские острова. Противоречия между Москвой и Токио обострились после того, как в августе президент РФ Владимир Путин посетил Курилы, в частности остров Итуруп, который Страна восходящего солнца считает своей территорией. Токио выразил Москве решительный протест. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Итуруп, а также Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи являются «исконной территорией Японии» и назвала поездку российского президента «абсолютно неприемлемой».

В МИД РФ заявления японских властей назвали «политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными», обвинив Токио в «реваншизме» и «ревизионистских нарративах». Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Курилы — это Россия, а тех, кто этого не понимает, ждут «чудовищные последствия». (themoscowtimes.com)