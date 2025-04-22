В понедельник американская Академия кинематографических искусств опубликовала новые правила, которые разрешают использование технологий искусственного интеллекта в фильмах, претендующих на премию «Оскар».
В документе сказано, что применение ИИ и других цифровых инструментов «не поможет и не навредит шансам на номинацию». Поэтому фильмы, снятые с помощью таких технологий, в принципе могут претендовать на заветную статуэтку.
Генеративный искусственный интеллект, создающий текст, изображения, аудио и видео на основе текстовых запросов, уже использовался при производстве некоторых фильмов, которые в марте были удостоены «Оскаров».
Однако Академия обещает, что при выборе победителей она по-прежнему будет изучать вклад людей в то или иное произведение.
Академия заявила, что новую формулировку правил для фильмов, созданных с помощью генеративного ИИ, рекомендовал ее научно-технический совет.
Кроме того, новые правила устанавливают, что члены Академии, принимающие участие в финальном туре голосования и определяющие обладателей «Оскаров», должны обязательно посмотреть все номинированные фильмы в каждой категории.
Об использовании искусственного интеллекта в кино стали говорить особенно часто после того, как в марте этого года на церемонии вручения премии «Оскар» Эдриан Броуди получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист».
В этой ленте генеративный ИИ использовался, чтобы улучшить произношение актера, когда ему приходилось говорить по-венгерски.
Затем выяснилось, что аналогичная технология клонирования голоса была использована для улучшения голосов актеров в мюзикле «Эмилия Перес», также получившем «Оскара».
Новые технологии позволяют быстро выбирать или менять манеру исполнения и даже корректировать внешность актеров. Поэтому они становятся все более популярными в мире музыки и кино. (bbc.com)