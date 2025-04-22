Однако Академия обещает, что при выборе победителей она по-прежнему будет изучать вклад людей в то или иное произведение.

Академия заявила, что новую формулировку правил для фильмов, созданных с помощью генеративного ИИ, рекомендовал ее научно-технический совет.

Кроме того, новые правила устанавливают, что члены Академии, принимающие участие в финальном туре голосования и определяющие обладателей «Оскаров», должны обязательно посмотреть все номинированные фильмы в каждой категории.

Об использовании искусственного интеллекта в кино стали говорить особенно часто после того, как в марте этого года на церемонии вручения премии «Оскар» Эдриан Броуди получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист».

В этой ленте генеративный ИИ использовался, чтобы улучшить произношение актера, когда ему приходилось говорить по-венгерски.

Затем выяснилось, что аналогичная технология клонирования голоса была использована для улучшения голосов актеров в мюзикле «Эмилия Перес», также получившем «Оскара».