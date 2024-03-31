Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) намерен в апреле вынести на рассмотрение законопроект о выделении средств на дальнейшую американскую помощь Украине. Уверенность в этом выразил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) в эфире телекомпании CBS.

«Спикер ясно дал понять, что поддерживает Украину, напрямую [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, в публичных заявлениях и генеральному секретарю НАТО [Йенсу Столтенбергу]. Спикер в полной мере и ясно заявил, что, когда мы вернемся [с каникул], это будет следующим ключевым пунктом повестки дня после того, как нами только что были приняты законопроекты о финансировании федерального правительства», — сказал Тернер, отвечая на вопрос, может ли в Палате представителей состояться голосование по выделению помощи Киеву после возвращения конгрессменов с каникул 9 апреля.

«Я считаю, что это получит полную поддержку в Конгрессе и что мы передадим законопроект президенту [США Джо Байдену на подпись]», — добавил Тернер. На вопрос о том, потребуется ли включить в законопроект положения об ужесточении контроля на границе США с Мексикой и выделении части помощи Киеву в виде кредитов, он ответил: «Я думаю, что среди республиканцев уже очень мощная поддержка». «По мере продвижения этого пакетного законопроекта, уверен, будут определенные обсуждения как в Сенате, так и в Палате представителей, — добавил он. — Обсуждения относительно границы. Конечно, идут дискуссии и о том, как будет структурирована невоенная, гуманитарная помощь».

«Но в целом, я думаю, мы увидим пакетный законопроект, относительно которого будут проведены переговоры с Сенатом и Белым домом. Чтобы у нас был законопроект, который сможет подписать президент», — полагает конгрессмен. Он не исключил, что группа республиканцев может попытаться сместить Джонсона с поста спикера в случае вынесения на голосование законопроекта о помощи Киеву. Тернер выразил уверенность в том, что лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса США Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) не поддержит такой шаг. (ТАСС)

