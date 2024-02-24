Белый дом усилил критику спикера Палаты представителей США от республиканской партии Майка Джонсона, обвинив его в том, что он приносит пользу Ирану и России, не вынося на голосование законопроект о национальной безопасности, предоставляющий помощь Украине.

Шесть источников сообщили агентству Reuters на этой неделе, что Иран предоставил России большое количество баллистических ракет класса «земля-земля», что укрепляет военное сотрудничество между двумя странами, находящимися под санкциями США.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома и старший советник по связям с общественностью Эндрю Бейтс написал в меморандуме, что Иран «активно способствует войне России в Украине и ее атакам на украинские города».

«Президент Байден противостоит Ирану. Но где предполагаемое обязательство спикера Джонсона не «умиротворять Иран» во всем этом? Нигде. Вместо этого его бездействие приносит пользу Путину и аятолле», — говорится в меморандуме.

На прошлой неделе Сенат подавляющим большинством голосов 70 против 30 одобрил законопроект на сумму 95 миллиардов долларов, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню, при этом 22 республиканца присоединились к большинству демократов, проголосовав за него, однако Джонсон отправил Палату представителей домой на двухнедельный перерыв.

Джонсон в свою очередь заявил, что любой пакет международной военной и гуманитарной помощи должен также включать меры по обеспечению безопасности на границе США с Мексикой после того, как республиканцы заблокировали версию законопроекта, который включал крупнейшую и наиболее всеобъемлющую реформу иммиграционной политики США за последние десятилетия.

Издание Newsweek сообщило занимательную деталь из политической биографии Майка Джонсона. По информации издания, в 2018 году группа россиян сделала пожертвование на финансирование предвыборной кампании Джонсона в парламент. Деньги были переведены через техасскую компанию American Ethane.

Хотя соучредителем American Ethane был американец Джон Хоуталинг, на тот момент 88% акций принадлежали трем россиянам — Константину Николаеву, Михаилу Юрьеву и Андрею Кунатбаеву.

Олигарх Константин Николаев известен как один из ключевых соратников Путина. Он владеет компанией “Globaltrans” — крупнейшим в России частным оператором железнодорожных перевозок, а также является совладельцем двух заводов по производству патронов — в Туле и Ульяновске, поставляющих боеприпасы для российских войск в Украину.

В ответ на обвинения журналистов представитель Джонсона заверил, что предвыборный штаб вернул деньги, как только «узнал о ситуации». (israelinfo.co.il)