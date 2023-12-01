Репутация Сантоса начала трещать вскоре после его избрания в Палату представителей в ноябре 2022 года. Тогда в СМИ появились разоблачения его утверждений, об учёбе в Нью-Йоркском университете и работе в Goldman Sachs и Citigroup. Под сомнения попало его утверждение, что он еврей. Сантос рассказывал избирателям, что его бабушка и дедушка бежали от нацистов во время Второй мировой войны.

Сообщения о ложных утверждениях сделали Сантоса изгоем в палате и объектом насмешек ведущих вечерних телешоу еще до предъявления ему обвинений в мошенничестве и преступлениях, связанных с финансированием избирательной кампании.

Сантосу инкриминируются завышение сумм общего фонда для привлечения большей поддержки от Республиканской партии, отмывание средств для личных расходов, списании денег с кредитных карт доноров без их разрешения. Двое его бывших помощников по избирательной кампании признали свою причастность к мошенничествам.

Судебное разбирательство в отношении Сантоса назначено на 9 сентября 2024 года, за два месяца до ноябрьских выборов президента.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул должна в течение 10 дней объявить о специальных выборах на пост, ранее занятый Сантосом. Затем, через два с половиной месяца должны состояться сами выборы.

Сантос пережил предыдущую попытку исключения в начале ноября, когда 182 его республиканских коллеги и 31 демократ проголосовали против его исключения на том основании, что нужно дождаться расследования его уголовного дела. Его исключение сокращает уже небольшое большинство республиканцев до 221 голоса против 213 демократов. Его избирательный округ включает в себя некоторые районы Нью-Йорка и Лонг-Айленда, сообщает «Голос Америки».

Двухпартийное расследование в прошлом месяце выявило, что он потратил почти 4 000 долларов на спа-процедуры, включая инъекции ботокса, за счет избирательной кампании. Он также потратил более 4 000 долларов из своего фонда в роскошном магазине Hermes и совершил покупки на OnlyFans, онлайн-платформе, на которой выкладывается порнографический контент. (svoboda.org)