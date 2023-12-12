Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон раскрыл первые детали встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал ее хорошей.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Джонсона приводит The New York Times.

Джонсон, рассказывая о хорошей встрече с Зеленским, выступил с критикой Белого дома. По его словам, администрация президента США не смогла четко сформулировать путь к победе Украины, что, по мнению республиканцев, является необходимым условием для получения военной помощи.

Как отметил спикер, американский народ выступает за свободу, и в частности, американцы «на правильной стороне этой борьбы». По его словам, сразу же после назначения его на должность спикера, он обратился в Белый дом о предоставлении четкого видения стратегии в отношении Украины.

«Наше первое условие для любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность — это наша собственная национальная безопасность», — добавил спикер.

По словам Джонсона, он повторил Зеленскому, что США «поддерживают его в борьбе с жестоким вторжением Путина (российского диктатора Владимира Путина — ред.)».