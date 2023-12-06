Армения и Иран работают над проектом строительства нового моста через реку Араз. Сейчас специалисты проводят технико-экономическое исследование для последующего проектирования моста.

Об этом Spuntik-Армения заявила замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Кристина Галечян.

«Мы должны уточнить технические показатели для строительства моста. При этом будут учтены параметры функционирующего моста, в частности, его пропускная способность», – сказала Галечян.

Не исключено, что новый мост будет построен параллельно действующему. В то же время, замминистра призвала не спешить и дождаться завершения технико-экономического исследования, которое поможет определить длину, ширину, пропускную способность и другие параметры нового сооружения.