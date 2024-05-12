Венесуэльская армия приступила к строительству временного моста через реку Куйюни, которая отделяет территорию Венесуэлы от гайанского региона Эссекибо, сообщает в воскресенье агентство EFE.

По данным венесуэльских военных, «к месту строительства стянута техника для проведения работ, необходимых для развития Венесуэлы, в том числе и штата Гайана-Эсекиба», за создание которого выступили участники референдума о присоединении этой территории, проведенного ранее в Венесуэле.

Глава стратегического оперативного командования армии Венесуэлы Доминго Эрнандес Ларес объяснил, что «этот мост позволит привнести гармонию и прогресс штату Гайана-Эсекиба».

По его словам, «по этому мосту пройдет техника, с помощью которой возведут школы, университеты, центры здравоохранения, автотрассы, коммерческие объекты и будет реализовано много других проектов во благо соотечественников в этом регионе».