Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового штата в регионе Эссекибо, который принадлежит соседней Гайане. Также он отправил военный контингент в Пуэрто-Барима на атлантической границе Венесуэлы, недалеко от границ территории, на которую он претендует.

Об этом сообщает El Pais.

Как пишет издание, Мадуро уже назначил новую временную власть в Эссекибо. Новообразованный штат должен возглавить генерал-майор Алексис Родригес Кабельо.

Также Мадуро представил новую официальную карту Венесуэлы, которая включает Эссекибо. Во время заседания Государственного совета диктатор Венесуэлы также объявил о ряде мероприятий и будущих законов, призванных закрепить за Каракасом владение этой территорией.