Венесуэла приняла так называемый органический закон о защите Гайаны-Эссекибо — спорной с Гайаной территории. Он предусматривает «создание 24-го штата Гайана-Эссекибо в политико-территориальной организации Боливарианской Республики Венесуэла», пояснил президент страны Николас Мадуро на церемонии утверждения закона, которая прошла 4 апреля во Дворце Национальной ассамблеи.

По его словам, Каракас также планирует создать комиссию высокого уровня по защите этой территории.

Национальная ассамблея республики одобрила этот закон в марте. Власти Гайаны назвали действия Каракаса попыткой аннексии и «вопиющим нарушением» фундаментальных принципов международного права.