В Харькове (Украина) представили проект по постройке подземного города.

По словам мэра города Игоря Терехова, идея получила название Shelter Park, площадь застройки планируется в районе 236 000 кв.м.

«Построить подземный город предлагается за 225 млн евро. В проект включены школы, медицинские учреждения, торговые центры и коворкинг», — говорится в сообщении.

В настоящее время власти Харькова занимаются поиском инвесторов, желающих вложить средства в подобный уникальный проект. Подчеркивается, что разработкой подземного города занимаются как местные архитекторы, так и их зарубежные коллеги.