Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг строит подземный город-бункер на гавайском острове Кауаи, пишет издание Wired.

Сообщается, что жилой комплекс площадью 500 кв. метров будет оборудован собственным генератором энергии, аварийным люком и «взрывозащищенной дверью».

Строительство подземного бункера Цукерберга ведется в строгой секретности, бригадам рабочих запрещено общаться друг с другом, все строители подписали договор о неразглашении информации, отмечает СМИ.

Комплекс будет оборудован системой электронного управления, звукоизоляцией и домиками для гостей. Бункер состоит из двух особняков, соединенных тоннелем. В одном будет располагаться Цукерберг с семьей, в другом — посетители сооружения.

Издание сообщает, что стоимость проекта, включая покупку земли, обойдется в $270 млн. Предприниматель уже провел на территории особняка два корпоративных мероприятия для сотрудников своей компании, говорится в сообщении.