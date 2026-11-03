Решение бразильского сенатора Флавиу Болсонару бежать в США после поражения на президентских выборах вызвало резкое недовольство в рядах национальных вооруженных сил. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

По ее данным, высокопоставленные представители армии, флота и авиации сочли поступок политика бесчестным по отношению к миллионам избирателей. Один из неназванных генералов сравнил действия сына экс-лидера республики (2019-2022) Жаира Болсонару с поведением командира, бросившего своих подчиненных, что «категорически несовместимо с воинскими ценностями чести и преданности».

Отмечается, что попытки сенатора оправдать свой отъезд «политическим преследованием» не нашли понимания в армейской среде, которая ранее массово, но негласно поддерживала его кандидатуру.

После разочарования в клане Болсонару военные круги начали активно сближаться с губернатором штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтасом. Бывший капитан сухопутных войск, стремившийся дистанцироваться от семьи Болсонару в последние годы, теперь воспринимается армейской элитой в качестве возможного кандидата от правых сил на следующих президентских выборах в 2030 году.