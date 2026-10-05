Кандидат от правой Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару выразил полную уверенность в своей победе во втором туре президентских выборов и заявил об окончании многолетнего доминирования левых сил в стране.

«Это конец эпохи Партии трудящихся и начало перемен в нашей стране. Я невероятно счастлив от того, что уже через три недели Бразилия даст окончательный ответ о своем будущем», — подчеркнул политик.

Сын экс-президента республики Жаира Болсонару пообещал провести «чистую предвыборную кампанию» и напомнил, что является единственным участником президентской гонки, официально взявшим на себя обязательство отменить институт переизбрания на пост главы государства.

В первом туре выборов, который прошел 4 октября, Флавиу Болсонару одержал победу, набрав более 47% голосов и опередив действующего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву почти на 2 процентных пункта. Решающий второй тур голосования состоится 25 октября. При этом глава государства после оглашения результатов первого тура подчеркнул, что начнет избирательную кампанию заново, чтобы добиться победы во втором туре.