Не имеющие гражданства США иностранцы смогут принять участие в выборах в органы местного самоуправления в трех американских штатах и федеральном округе Колумбия. Однако эта категория лиц не имеет права участвовать в федеральном голосовании на промежуточных выборах, которые состоятся 3 ноября.

Как свидетельствуют данные американских специализированных исследовательских центров и порталов, с которыми ознакомился ТАСС, голосовать на различных местных выборах негражданам разрешают, помимо столичного округа Колумбия, два с лишним десятка муниципалитетов в штатах Вермонт, Калифорния и Мэриленд. Причем в округе Колумбия, в котором расположен Вашингтон, неграждане могут выбирать мэра, генерального прокурора, членов горсовета и совета по школьному образованию, а также голосовать на местных референдумах. Это право иностранцы, не обладающие гражданством США, получили в округе Колумбия с 2024 года после вступления в силу соответствующих местных нормативно-правовых актов. Чтобы зарегистрироваться для участия в голосовании, требуется, в частности, проживать на территории округа Колумбия в течение по меньшей мере 30 дней до выборов, быть не моложе 17 лет и не быть признанным недееспособным судом. Зарегистрироваться можно в том числе дистанционно, заполнив необходимую форму и направив ее по электронной почте в соответствующий орган вашингтонской мэрии.

Больше всего муниципалитетов (16) наделяют неграждан правом голосовать на местных выборах в Мэриленде. В Вермонте таких административно-территориальных образований три, в Калифорнии — два.

В декабре 2021 года схожее местное законодательство было принято в Нью-Йорке. Он стал в январе 2022 года крупнейшим городом Соединенных Штатов, разрешившим голосовать на местных выборах негражданам, имевшим право на работу в стране. Тем не менее уже в июне 2022 года судебная система штата блокировала реализацию этой инициативы. А окончательно верховный суд Нью-Йорка признал ее не соответствующей основному закону штата в марте 2025 года.