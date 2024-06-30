Иностранцы желающие вступить в брак с турками, должны иметь действующий вид на жительство в стране.

Об этом МВД Турции заявило газете Hurriyet Daily News.

Как пояснило ведомство, этот шаг был предпринят для борьбы с фиктивными браками, заключенными с целью получения вида на жительство или турецкого гражданства. Газета подчеркивает, что в последнее время Турция начала предпринимать более активные действия по борьбе с нелегальной миграцией.

Последний отчет Международной организации по миграции показывает, что Турция является мировым лидером по количеству беженцев. Этот список Турция стабильно возглавляет с 2015 г.