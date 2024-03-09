В 2023 году вид на жительство в Аргентине получили 3,7 тысячи россиян. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны пишет РБК.

Это количество стало рекордным для выданных гражданам РФ аргентинских ВНЖ за год. В 2022 году резидентами республики стали 919 россиян, в 2021-м — 320, а в 2020 году — 390 российских граждан.

При этом всего с начала 2022 года по июнь 2023-го в Аргентину въехали 34 797 россиян, а выехали 25 768. Как объяснили в МВД страны, в данную статистику Национального управления миграции (DNM) попадают не только те, кто приехал с целью миграции, но и туристы.