Согласно календарному плану, утвержденному Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли и каноэ Азербайджана (ФГКА) на 2024 год, будет проведено первенство Азербайджана по гребле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ФГКА, турнир пройдет 23-24 февраля в Олимпийском учебно-спортивном центре Кюр в городе Мингячевир.

В соревнованиях примут участие более 100 гребцов 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения из Баку и Мингячевира. Это – рекордное количество спортсменов на отечественных турнирах по академической гребле, проводившихся за последние годы.

Победители будут награждены дипломами и медалями. В то же время, отличившиеся спортсмены будут включены в состав сборной, которая примет участие в международной регате «Кубок Президента-2024», посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева в мае этого года.