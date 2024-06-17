Азербайджанский тяжелоатлет Кямран Хаппаев завоевал три золотые медали на первенстве Европы среди юношей 15–17 лет в греческом городе Салоники.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории 61 кг, поднял в рывке 102 кг и занял первое место в этом упражнении.

Подняв в толчке 125 кг, спортсмен опередил своих соперников и завоевал еще одну золотую медаль. Таким образом, суммарный вес Кямрана Хаппаева составил 227 кг и в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Выступающий в той же весовой категории Абдулгусейн Гусейнов занял 6-е место в итоговом рейтинге с результатом 207 кг (95+112).

Отметим, что состязания, в которых принимает участие 461 спортсмен (218 девушек и 243 юноши) из 36 стран, завершатся 24 июня.