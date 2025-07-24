В Мадриде продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов U-15.

Как сообщили в Национальной федерации, во второй день соревнований в борьбу в категории U-15 вступил наш спортсмен Мусаб Мамедтагиев. Выступая в весовой категории 56 кг, он завоевал малую золотую медаль, подняв в рывке 93 кг.

Мусаб успешно выступил и в толчке. На этот раз он поднял над головой 109 кг и был удостоен малой серебряной медали.

Таким образом, атлет, поднявший в сумме двоеборья 202 кг, завоевал звание победителя первенства Европы.