Восьмилетний пекинес по кличке Вайлд Тэнг был признан победителем на конкурсе «Самая уродливая собака в мире — 2024».

Конкурс проходил в калифорнийском городе Петалума, где встретились восемь финалистов — в основном собаки с непростой судьбой, которые обрели дом после долгих скитаний и жизни в приютах.

Пекинес Вайлд Тэнг из Орегона участвовал в конкурсе уже пятый раз — и, наконец, стал победителем.

Своеобразный внешний вид пекинеса — последствия перенесенной в возрасте 10 недель «чумки» — тяжелого инфекционного заболевания собак.

Из-за осложнений после заболевания у собаки замедлился, а затем и прекратился рост зубов, поэтому пекинес ходит с постоянно высунутым языком. Кроме того, болезнь отразилась на работе мышц — отсюда немного странная походка пса.