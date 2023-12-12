Массовые отказы в выдаче вида на жительство в Турции привели к масштабному отъезду россиян. С начала года их число в стране уменьшилось на 34%. Из Турции уехали около 53 000 граждан России, следует их данных турецкого управления до делам миграции.

В 2022 году россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу одобренных заявок на ВНЖ: их было около 154 000. Но спустя год ситуация изменилась. Неофициальную столицу российских мигрантов — Анталью, по данным агентства Ekonomim, за лето и сентябрь покинули 17 000 жителей.

Решение об отказе в виде на жительство для россиян и белорусов принято на самом верху, в Анкаре, сообщили в одной из региональных администраций турецкой провинции Мугла. Отказы в продлении ВНЖ получают практически все, кому он был выдан после февраля 2022 года.

Проблемы возникли даже у самых состоятельных релокантов. «Влиятельный турецкий арендодатель, сдававший элитную виллу россиянам за несколько десятков тысяч долларов в месяц на берегу моря, не смог договорится о ВНЖ через личное знакомство с мэром одного из городов. Россияне уехали», — рассказывает консультант в оформлении ВНЖ.

Пока в Турции около 100 000 россиян с ВНЖ, но их число продолжит стремительно сокращаться по мере истечения сроков документов.

Также отказы массово получают выходцы из Беларуси, при этом украинцам ВНЖ продлевают. Президент Торговой палаты Антальи Али Бахар заявил, что количество иностранцев в стране сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Отказы в ВНЖ уже вызвали ощутимые изменения на рынке Турции. Рынок недвижимости для риелторов практически остановился, они в недоумении, банковские офисы опустели, рассказывает один из россиян. Продажи недвижимости иностранцам обвалились за первые три квартала 2023 года на 29%. Президент Палаты риелторов Антальи Исмаил Чаглар заявил, что «пузырь недвижимости и аренды» в городе лопнул. (moscowtimes.ru)