В преддверии новогодних праздников на столичных рынках сильно подорожали хурма и королек. Наблюдается резкое повышение цен на мандарины и огурцы. По словам продавцов, рост обусловлен предновогодним экспортом этой продукции на соседний российский рынок.

Покупатели говорят о резко наступившем дефиците хурмы и королька на прилавках и жалуются на высокие цены. Килограмм королька на рынках главного города страны поднялся в первых числах декабря до 1,5 – 2,5 AZN. Хурма стоит дешевле – от 1 до 1,5 AZN за килограмм. Но и этот ценник сложно назвать бюджетным. В прошлом году, например, за килограмм плодов этих сезонных фруктов просили меньше маната. Ценник на корольке не поднимался выше 1 – 1,50 AZN. На вопрос о причине столь резкого повышения цен лавочники говорят, что товар в массе своей вывозится на российский рынок.

По этой же причине подорожали на столичных прилавках местные мандарины. Любимые всеми цитрусовые встречаются реже, если сравнивать с изобилием прошлых лет. А цены на оранжевый фрукт подскочили на фоне упавшего предложения до 1,5 – 2 AZN. Для сравнения, в прошлом году стоимость качественных плодов не превышала полутора манатов на рынках, хоть в магазинах за них и просили в разы дороже. Особенно сильно поднялся ценник на огурцах. Только за месяц стоимость уже парниковых урожаев подобралась к 3 – 4 AZN. А ведь еще в начале ноября их можно было купить за 1 – 1,5 AZN.

На подорожании сказалась не только сезонность (урожаи огурцов с началом холодов перекочевали с грядок в теплицы), но и очевидно упавшее предложение. Продают этот овощ сейчас в гораздо меньшем количестве. Как отмечают скупщики, завозить их с оптового рынка во множестве стало невыгодно из-за возросшей оптовой же стоимости и упавшего вслед за этим спроса. Если в жаркое время года при низких ценах торговцы продавали за день до 40 – 50 килограммов огурцов, сейчас торговля этим овощем сократилась аж в 10 раз. Продаются летние овощи из рук вон плохо, говорят продавцы. Теперь за день лавочники с трудом сбывают 5 – 7 килограммов.

Несмотря на затишье торговли и резкий ценовой рост в столице, поставки этих фруктов и овощей на традиционный рынок сбыта ожидаемо выросли. По материалам Россельхознадзора, по состоянию на 29 октября 2023 года экспорт азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Россию увеличился в стоимостном выражении на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При виде предновогодних бакинских рынков и цен как-то не верится, что наша страна в числе мировых лидеров по производству хурмы. Однако данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) говорят, что республика замыкает первую тройку крупнейших производителей этого фрукта в мире с показателем 192,4 тысячи метрических тонн.

Основными поставщиками хурмы на мировом рынке являются Китай (3 млн 429,4 тыс. метрических тонн), Южная Корея (200,6 тыс. метрических тонн), Азербайджан (192,4 тыс. метрических тонн), Япония (187,9 тыс. метрических тонн) и Бразилия (170,2 тыс. метрических тонн), сообщили в ФАО. Но это не мешает килограмму поспевающих у нас в изобилии плодов стоить 2 – 2,5 маната в самый разгар сезона. Похожая картина с мандаринами – на полках остались мелкие, стоят дорого, а отборные солнечные плоды украшают прилавки соседней страны.

В Азербайджане выращивают больше 20 сортов цитрусовых. Большая часть идет на внутренний рынок, остальное – на вывоз. В прошлом году больше тысячи тонн отправили на российский рынок. Видно, что и сейчас, в канун нового года и высокого платежеспособного спроса в соседней стране этот фрукт буквально сметают на экспорт. Кроме этого, сказалась и относительно низкая урожайность. По словам садоводов Астары, они вынуждены сбывать свой товар скупщикам за 20 – 30, а в лучшем случае, 50 гяпик. Например, в январе владельцы садов оставили урожаи цитрусовых на деревьях, дожидаясь адекватной цены, и там их побили морозы. Тем временем в столице килограмм астаринских мандаринов продают под два маната – и эта цена лишь немного выше оптовой.