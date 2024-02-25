Крупнейший мобильный оператор страны «Azercell Teleсom» на днях повысил цены на мобильный интернет. О повышении заявил и другой оператор – Bakcell. Причины подорожания и без того недешевой услуги пока еще не объясняются.

Стоимость интернета в Азербайджане и без того недешевая. По данным ресурса Cable.co.uk, республика расположилась на 123 месте — практически в середине рейтинга, включающего 223 страны мира с ценой 1,76 доллара за 1 Гб. Для сравнения, Россия на 30-м месте со средней ценой около 0,48 доллара за 1 ГБ. Аналитики Cable.co.uk утверждают, что страны с давно существующей повсеместно распространённой инфраструктурой 4G или новой инфраструктурой 5G, как правило, находятся в более дешёвой части таблицы. Это связано с тем, что их тарифы, как правило, предлагают значительно больше данных, чем в среднем, а ограничения обычно составляют сотни гигабайт или их вообще нет. Поэтому стоимость гигабайта в этих странах будет очень низкой.

В чем причина повышения цен на мобильный интернет и почему госкомпания Azercell решила повысить стоимость своей услуги? Ответа на этот вопрос нет, говорит в беседе с # специалист по высоким технологиям Осман Гюндюз.

«Я получаю множество вопросов о причинах повышения цен и изменения тарифных планов этого государственного оператора, но нет возможности на них ответить, — говорит специалист. – Выходит, государственная компания, занимающая доминирующее положение на рынке мобильной связи, без каких-либо обоснований подняла цены на звонки и передачу данных, на SMS, изменила условия тарифов. Все это необоснованно и выглядит достаточно странно.

Полагаю, регулирующее эту сферу Агентство по информационным и коммуникационным технологиям и Антимонопольная служба разберутся в сложившейся ситуации и выступят с заключением – насколько такое законно. Думаю, необходимо также изучить конкурентную среду на рынке мобильной связи. Поскольку интересно, какие причины подвигли госкомпанию на удорожание тарифов, выросли ли ее расходы? В целом же нелишне проанализировать динамику инвестиционных и сетевых затрат, а также роста цен после национализации Azercell».

По мнению аналитика, до ответа на все эти вопросы и соответствующего заключения следует остановить новое повышение и перемены в планах тарифной политики. При этом было бы логичнее задуматься о качестве услуг и применении новых технологий.

«Отмечу в этой связи, что тарифы в соседних странах сравнительно ниже, чего не скажешь про сравнительную оценку уровня внедряемых технологий, — отметил О. Гюндюз. – Мобильные операторы сопредельных стран инвестируют больше, чем наши – за последние годы они получили лицензии на сеть 5G и внедряют новые сети. А ведь все эти новшества упираются в существенные инвестиции. Но даже при таких высоких по сравнению с нашей республикой тратах роста цен в соседних странах не наблюдается. Поэтому надеюсь, что профильные структуры дадут разумное объяснение происходящему».

С этой точки зрения, интересно заключение Cable.co.uk. Эксперты британского агентства приходят к выводу, что страны с давно существующей повсеместно распространённой инфраструктурой 4G или новой инфраструктурой 5G, как правило, находятся в более дешёвой части рейтингов. «Это связано с тем, что их тарифы, как правило, предлагают значительно больше данных, чем в среднем, а ограничения обычно составляют сотни гигабайт или их вообще нет. Поэтому стоимость гигабайта в этих странах будет очень низкой», — пишет агентство.