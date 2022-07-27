Bakcell в очередной раз признана самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане. Эта награда была вручена мировым лидером в области анализа мобильных и широкополосных сетей, тестирования приложений и технологий — компанией Ookla®, по результатам независимого анализа пользовательских тестов.

Чтобы определить самую высокую скорость мобильного интернета в Азербайджане в период награждения, Ookla® сравнила более 71 тысячи пользовательских тестов, проведенных с помощью мобильных приложений Speedtest® для iOS и Android абонентами всех операторов мобильной связи страны в течение первого и второго кварталов 2022 года. Так, мобильная сеть Bakcell продемонстрировала самые высокие скорости загрузки и скачивания в течение вышеупомянутого периода.

«Награды Speedtest Awards, присуждаемые компанией Ookla, предназначены для элитной категории операторов, обеспечивающих исключительную производительность Интернета и покрытие сети. Мы рады вручить Bakcell награду за самую быструю мобильную сеть в Азербайджане. Эта награда является свидетельством исключительной эффективности оператора в первом и втором кварталах 2022 года. Данные основаны на тщательном анализе тестов в Speedtest, инициированных потребителями мобильных устройств» отметил Даг Саттлз, главный исполнительный директор Ookla.

Следует отметить, что Ookla называла сеть Bakcell самой быстрой в Азербайджане трижды подряд в 2018 и 2019 годах, а также в 2021 году.

Bakcell является первым оператором в Азербайджане, запустившим технологии eSIM и VoLTE.