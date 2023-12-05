В канун Нового года только 30 декабря, 3 и 7 января, на сцене Русского драматического театра будет показано новогоднее музыкальное представление под названием: «НОВЫЙ ГОД — КРУГЛЫЙ ГОД!», сообщает #.

Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления. Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и, конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии Деда Мороза и Снегурочки, Веселого Пикачу и Соника, Барби и Кена, Супергероев Марвела, Эльзы, Анны и Олафа, Жасмин и Аладдина, Золушки и Принца, Малифисенты и Авроры, и многими другими героями любимых сказок и мультфильмов.

В фойе театра всех детишек будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Начало показов — в 12.00 и 15.00.

Справки по телефону (012) 493 00 63.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте Iticket.az