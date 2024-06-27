Многосторонние спасательные учения с участием судов Ирана, России и других стран региона пройдут в июле на Каспии.

Как передает #, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Морское сотрудничество прикаспийских государств носит постоянный и дружественный характер. В июле на Каспии пройдут многосторонние спасательные учения с участием спасательных судов Ирана, России и других стран региона», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что малый артиллерийский корабль «Волгодонск» и гидрографическое судно «Анатолий Гужвин» Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.