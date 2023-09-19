Министерство иностранных дел Великобритании обязало российских дипломатов заранее сообщать о своих планах, касающихся передвижения по королевству.

«В ответ на решение России <…> мы ввели взаимные требования об уведомлении о поездках для российских дипломатов, аккредитованных в посольстве в Лондоне и генеральном консульстве в Эдинбурге», — сообщил замглавы МИД Лео Докерти.

Он отметил, что это решение соответствует концепции взаимности, предусмотренной Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Подробности ограничений Докерти не привел.

20 июля российский МИД вызвал временного поверенного в делах королевства в РФ Томаса Додда, которому заявили о введении уведомительного порядка передвижения дипломатов по стране. В случае поездок за пределы 120-километровой зоны они должны сообщить об этом за пять рабочих дней, указав сроки, цели, маршрут и вид используемого транспорта. Также дипломаты обязаны представить другие подробности: с кем они собираются контактировать, где планируют разместиться и кто их будет сопровождать.

Требование распространяется на всех аккредитованных сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге, кроме посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом и генерального консула. В МИД подчеркивали, что решение принято в ответ на «враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании».

Ограничения на передвижение дипломатов действовали в СССР. Тогда поездки иностранцев жестко контролировались КГБ. (moscowtimes.ru)