Североатлантический альянс поддерживает идею запретить российским дипломатам свободное перемещение по территории государств — членов НАТО и ограничить их пребывание странами аккредитации.

«Ограничить движение данных офицеров разведки России — то, что уже применялось ранее. Мы поддерживаем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают движение офицеров российской разведки», — заявил генсек организации Йенс Столтенберг на встрече с главами оборонных ведомств альянса в Брюсселе.

Накануне восемь министров иностранных дел стран Евросоюза направили письмо главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю с призывом ввести запрет на свободное передвижение российских дипломатов по Европе.

По их словам, разведка, пропаганда и возможная диверсионная деятельность являются «основной рабочей нагрузкой для большого числа российских „дипломатов“ в ЕС». Письмо подписали главы внешнеполитических ведомств Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.

В конце мая Варшава ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по территории республики. По словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, решение принято в связи с тем, что Кремль ведет «гибридную войну» против Евросоюза и Польши.

Сикорский уточнил, что сотрудникам российского посольства позволят передвигаться только в пределах Мазовецкого воеводства на востоке страны, а работники консульских учреждений смогут свободно находиться лишь в тех регионах, где они исполняют свои обязанности. Исключение сделают лишь для посла Сергея Андреева.

После начала войны в Украине Евросоюз лишил российских дипломатов привилегированного въезда и обязал их получать визы. Однако некоторые страны объединения посчитали такие меры недостаточными, сославшись на то, что шенген все еще позволяет вероятным шпионам свободно перемещаться по 24 из 27 стран ЕС, а также по Норвегии, Исландии и Швейцарии.

В связи с этим Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов таким образом, чтобы они могли находиться только в стране, которая выдала им визу и вид на жительство. Соответствующие ограничения планировалось включить в 12-й пакет санкций ЕС, но инициатива не получила значительной поддержки. В апреле этого года глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что снова выдвинет эту идею на обсуждение. По его мнению, такие меры необходимы для борьбы с «российской шпионской угрозой». (moscowtimes.ru)