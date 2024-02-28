Бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау заявил, что американцы пытались отследить передвижение Путина через смартфон, но обнаружили, что у него его нет, передает # со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента России Владимира Путина с помощью рекламы на телефонах в его окружении.

В 2016 году компанией была разработана технология под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Так, каждому владельцу смартфона присвоен личный рекламный идентификатор, используемый для отслеживания реальных перемещений и действий пользователя в интернете. Получив набор данных по России, команда поняла, что может отслеживать телефоны в окружении президента России Владимира Путина. Телефоны перемещались везде, где бывал сам Путин. При этом телефон самого главы Кремля компании отследить так и не удалось. Российская госбезопасность и контрразведка оказались на высоте. Отслеживаемые устройства принадлежали не самому Путину, а его водителям, политическим советникам и другому персоналу», – написал он в своей книге.