Через полгода после начала войны с США Иран оказался в ситуации, когда он не может вывезти ни одного барреля на экспорт; нефть, которая пока еще продается с загруженных ранее танкеров, скоро иссякнет; доходы бюджета, на треть зависящего от нефтедолларов, стремительно падают; инфляция ускоряется, курс риала бьет новые антирекорды, а экономика все глубже погружается в кризис. По прогнозу МВФ, ВВП Ирана сократится в этом году на 5,4%. Это будет худший результат с 1980-х годов, когда после исламской революции аятоллы вели войну с Ираком, в которой обе страны атаковали сотни танкеров друг друга.
После возобновления блокады ВМС США в середине июля ни один иранский танкер не смог ее преодолеть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Kpler. Нефть в небольших объемах загружается на танкеры, но они остаются заблокированы в Персидском заливе.
Иран продолжает продавать нефть с судов, находящихся за пределами блокады. Но ее объем сократился с середины июля с 90 млн до 29 млн баррелей. При нынешних темпах продаж (около 1 млн баррелей в сутки) она может полностью закончиться уже через месяц, оценивает Kpler. А платежи за поставленные партии перестанут поступать к середине декабря.
Не справившись с Ираном на поле боя и за столом переговоров, Вашингтон сделал ставку на экономическую блокаду. Сработает ли она, пока не понятно. Чиновники из стран Персидского залива и аналитики предупреждают, что ужесточение санкций может, наоборот, спровоцировать усиление агрессии со стороны Ирана, пишет WSJ. Во вторник поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы сообщили, что ударили дронами и баллистическими ракетами по объектам саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, назвав это широкомасштабной операцией.
Теперь многое будет зависеть от того, на какие экономические трудности иранский режим готов пойти для достижения своих военных и геополитических целей.
Но стране становится все труднее противостоять экономическому давлению США, признали в разговоре с Reuters три высокопоставленных иранских источника. Хотя Иран давно живет под санкциями, сейчас он оказался в более уязвимом положении из-за потери доступа к иностранной валюте и импортным товарам. США расширили вторичные санкции, направленные против стран, ведущих бизнес с Ираном, запретили клиринг долларовых транзакций, необходимых как для продажи нефти, так и для финансирования важного импорта товаров и сырья, перекрывают пути финансирования, которыми Тегеран давно пользуется за рубежом.
В результате обычные способы обхода санкций – контрабанда, торговля через подставные компании, вывоз нефти теневым флотом – стали слишком дороги, говорят источники Reuters.
Обычная торговля тоже сворачивается. Значительная ее часть осуществлялась через ОАЭ, но она практически прекратилась после того, как в августе Абу-Даби заявил об остановке финансовых и экономических операций с Ираном. Небольшие поставки пока продолжаются лишь через подставные компании, отмечает WSJ.
В стране нарастает гуманитарный кризис, пишет Euronews, так как блокада нанесла сокрушительный удар по логистике и поставкам. «С начала войны до Ирана добирается, пожалуй, лишь одно из десяти грузовых судов, выходящих из Китая», — сказал информагентству специалист по морским перевозкам Гису из Тегерана.
Ставки за морскую доставку подскочили с $3000 почти до $10 000 за контейнер, а наземная перевозка из Китая теперь обходится минимум в $16 000. Торговля в ненефтяном секторе сократилась почти на 40% по сравнению с довоенными показателями.
Контейнеры, доставка которых раньше занимала 35 дней, теперь на месяцы застревают в Гонконге, Карачи или [дубайском порту] Джебель-Али. Порты ОАЭ больше не пускают иранские суда.
В результате годовая инфляция составляет 70%. Но еще хуже обстоят дела с едой: продовольственная инфляция достигла беспрецедентных в новейшей истории 128%.
Курс иранской валюты, падение которого спровоцировало в конце 2025 – начале 2026 годов массовые протестные выступления, жестоко подавленные властями, упал в начале сентября до нового минимума – 2,2 млн риалов/$. За год курс доллара вырос по отношению к риалу почти на 130%. (themoscowtimes.com)