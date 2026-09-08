Через полгода после начала войны с США Иран оказался в ситуации, когда он не может вывезти ни одного барреля на экспорт; нефть, которая пока еще продается с загруженных ранее танкеров, скоро иссякнет; доходы бюджета, на треть зависящего от нефтедолларов, стремительно падают; инфляция ускоряется, курс риала бьет новые антирекорды, а экономика все глубже погружается в кризис. По прогнозу МВФ, ВВП Ирана сократится в этом году на 5,4%. Это будет худший результат с 1980-х годов, когда после исламской революции аятоллы вели войну с Ираком, в которой обе страны атаковали сотни танкеров друг друга.

После возобновления блокады ВМС США в середине июля ни один иранский танкер не смог ее преодолеть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Kpler. Нефть в небольших объемах загружается на танкеры, но они остаются заблокированы в Персидском заливе.

Иран продолжает продавать нефть с судов, находящихся за пределами блокады. Но ее объем сократился с середины июля с 90 млн до 29 млн баррелей. При нынешних темпах продаж (около 1 млн баррелей в сутки) она может полностью закончиться уже через месяц, оценивает Kpler. А платежи за поставленные партии перестанут поступать к середине декабря.

Не справившись с Ираном на поле боя и за столом переговоров, Вашингтон сделал ставку на экономическую блокаду. Сработает ли она, пока не понятно. Чиновники из стран Персидского залива и аналитики предупреждают, что ужесточение санкций может, наоборот, спровоцировать усиление агрессии со стороны Ирана, пишет WSJ. Во вторник поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы сообщили, что ударили дронами и баллистическими ракетами по объектам саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, назвав это широкомасштабной операцией.

Теперь многое будет зависеть от того, на какие экономические трудности иранский режим готов пойти для достижения своих военных и геополитических целей.