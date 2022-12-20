Журнал The Economist выбрал Украину страной 2022 года, выделяя ее героизм, изобретательность и стойкость.

Отмечается, что сотрудники редакции, как правило, спорят о том, какое государство выбрать, однако в этом году «это может быть только Украина». В материале подчеркивается, что в течении 2022 года «украинцы проявили себя», проявив четыре важных качества: героизм, изобретательность, стойкость и умение вдохновлять.

В редакции указали, что страной года выбирают государство, в котором за последний год ситуация улучшилась, а «Украина в каком-то смысле является необычным выбором, поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась» в результате начавшегося конфликта.

Американский журнал Time ранее назвал «Человеком года 2022» президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины». По мнению редакции, украинский президент «за последний год зарекомендовал себя как символ неповиновения и демократии».