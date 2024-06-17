Франция намерена за два года подготовить 26 украинских пилотов для управления истребителями F-16, часть из них может завершить обучение уже в сентябре. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Издание отмечает, что в среднем во Франции выпускается около 30 пилотов в год после четырех или пяти лет обучения. На данный момент подготовку проходят 10 украинских летчиков в возрасте от 21 до 23 лет. Они прибыли в страну после того, как несколько месяцев провели в Великобритании, где, в том числе, учили английский язык. Ожидается, что обучаться пилоты будут на самолетах Alpha Jet и на тренажерах, после чего отправятся на базу в Румынии, где пройдут подготовку уже на самих F-16.

Как отмечает газета, французские военные решили сократить сроки обучения пилотов, уменьшив объем программы: подготовка теперь должна продолжаться шесть месяцев, а не полтора года.