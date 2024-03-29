Первая самостоятельно разработанная Тайванем субмарина «Хайкунь» будет передана ВМС острова к ноябрю этого года. Об этом в интервью тайваньской газете «Цзыю шибао» заявил председатель совета директоров построившей подлодку корпорации CSBC Чжэн Вэньлун.

Он отметил, что швартовные испытания субмарины проходят в штатном режиме. «Официально по контракту срок передачи — 3 ноября 2025 года. Конечно, времени еще много. Если мы будем придерживаться этой скорости, то мы сможем закончить и передать корабль раньше сроков, указанных в договоре», — сказал он.

«Хайкунь» была заложена в 2020 году. Строительство головного корабля этой серии велось в три смены в круглосуточном режиме, а спуск субмарины на воду состоялся в сентябре прошлого года. Подлодка водоизмещением от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн оснащена шестью аппаратами для пуска торпед Mk-48. Как сообщало Центральное информационное агентство острова, в общей сложности программа предусматривает строительство до восьми подлодок этого проекта. Ожидается, что субмарины этой серии получат на вооружение противокорабельные крылатые ракеты UGM-84 Harpoon.

Подводный флот Тайваня состоит из четырех дизель-электрических подлодок. Две из них были построены в США в 1940-х и используются в учебных целях. Остальные две субмарины были построены в Нидерландах в 1980-х и являются модификацией подлодок «Звардвис».