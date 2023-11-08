Вы когда-нибудь видели, как пауки грызутся между собой, находясь в плотно закрытой банке? Довольно забавное и поучительное наблюдение.

Вчерашние сородичи, будучи в стесненных обстоятельствах, во главу угла ставят не родственные связи, а инстинкт самосохранения.

В «геополитической банке» Южного Кавказа приятно видеть (не могу себе отказать в этом – авт.) «аборигенов» Армении и не менее «исконно коренных жителей» — армян Карабаха.

Кто не следит за политическими перипетиями грызни между «разными отростками пришлой ветви», советую отбросить все дела побоку.

Зоопарк, цирк, театр, кино… Уверяю вас, это плагиат на реальное искусство. Искусство, которое срывает маски с лицедеев.

Давайте вспомним предания не такой уж глубокой старины. 1988-й год. Площади в Ереване и тогдашнем Степанакерте бурлят. Обезумевшие армяне требуют «миацума». В переводе с армянского языка — «воссоединения». За все время оккупации азербайджанских земель ни хаи Арменни, ни «арцахцы» так и не определились: то ли «миацум», то ли «независимость».

Начиная с 2020-го года, Азербайджан дал понять, что это не дилемма. Это уравнение, которое при любом раскладе неизвестных «миацум» и «арцах», равно нулю. А в сентябре 2023-го года теорема была доказана.

Тем не менее, в Армении, где умников – непочатый край, создавшим египетские пирамиды, камни Стоунхенджа, висячие сады Семирамиды, все хуже. Чем худо.

Забавно, но логично. «Миацумные братья» из Карабаха оказались изгоями в родной Армении. Так, посол по особым поручениям в Армении Эдмон Марукян заявил, что «ни один институт «арцаха» не будет работать в Армении, это вопрос национальной безопасности».

Естественно, «гордым арцахцам» такое заявление пришлось не по душе. На поле брани вышла Жанна Д’Арк «арцахского пошиба», депутат «НС арцаха» Метаксе Акопян и дерзко заявила: «Согласно указу президента «арцаха» (здесь и далее — кавычки #), руководители этих учреждений будут осуществлять свою деятельность на общественных началах, а Национальное собрание не может быть никем распущено и не распущено. Национальное собрание существует и будет действовать в интересах армянства, в интересах «арцаха» и Армении, и не Эдмон Марукян должен решать, в чем опасность для Армении», — сказала она.

«Праведный гнев» дамы, чье имя уж больно смахивает на название греческого коньяка, и которая возмущена словами Марукяна.

«Те же марукяны пускай хорошо запомнят, что они в результате своих политических действий подорвали и поставили под угрозу все составляющие национальной безопасности и в Армении, и в Арцахе, и в Диаспоре и в целом поставили под угрозу физическое существование наших соотечественников в результате своей политической деятельности», — сказала она.

Но слова словами, а реальность – такова. Денег на содержание «государственных институтов Нагорного «Карабаха» в проекте госбюджета Армении на 2024 год нет и не будет. Об этом в Национальном Собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам во время обсуждения проекта госбюджета на 2024 год заявил 8 ноября глава комиссии, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Геворк Папоян.

Папоян дал ясно понять, фактически повторив слова Медведева, денег нет. Но Геворк даже и не предложил «держаться».

Проще говоря, «арцахцам» в Армении не светят ни деньги, ни «миацум». Такова участь «пауков», поверивших в вечную «паутину»…