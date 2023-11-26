Египетские и израильские источники сообщают о начавшейся передаче Красному Кресту ещё 13 находившихся в заложниках у ХАМАС граждан Израиля, а также пятерых иностранцев. Палестинская радикальная группировка ХАМАС признана террористической в США и странах Евросоюза.

В Египте о начавшемся третьем этапе обмена сообщает телеканал Al Qahera. По данным израильского новостного портала Ynet, в новой группе освобождённых израильтян — 9 детей. В группировке ХАМАС заявили, что гуманитарным сотрудникам в воскресенье переданы 13 израильтян, трое таиландцев и один россиянин.

На 26 ноября был запланирован третий этап обмена находящихся в плену ХАМАС израильтян и иностранцев на осуждённых в Израиле палестинцев. Египет сообщал, что в списках на обмен в воскресенье были имена 13 граждан Израиля и 39 палестинцев. В предыдущие два дня был освобождён 41 заложник и 78 палестинцев. Среди переданных Красному Кресту пленников ХАМАС были 26 израильтян, 14 подданных Таиланда и один филиппинец. (svoboda.org)