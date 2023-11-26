Палестинская радикальная группировка ХАМАС передала Красному Кресту заложника с российским гражданством.

Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на представителя ХАМАС Тахера ан-Нуну. ТАСС представляет его как пресс-секретаря главы политбюро палестинской группировки Исмаила Хании. Приводятся слова ан-Нуну о том, что заложника с российским гражданством освободили «в ответ на усилия президента России Владимира Путина».

Об освобождении находившегося в заложниках у ХАМАС в секторе Газа гражданина России сообщает также Reuters со ссылкой на группировку. В этой связи отмечается, что действия предприняты «в знак признания позиции Москвы». После кровавого нападения на Израиль боевиков из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, Путин несколько раз выражал поддержку в адрес гражданского населения этой палестинской территории, отмечает Русская служба Би-би-си.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Саливан заявил ранее в воскресенье, что есть основания ожидать освобождения из плена ХАМАС американского заложника.