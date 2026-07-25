Скальные мечети и связанные с ними объекты Мангистау включены в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры и информации.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, на 48-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Пусан (Южная Корея) принято решение о включении объекта Скальные мечети и связанные с ними объекты Мангистау в список всемирного наследия.

«Работа по подготовке и продвижению номинации проводилась во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного в 2024 году на третьем заседании Национального курултая в Атырау.

Президент поставил задачу сохранить и продвигать на мировом уровне уникальные природные ландшафты и историко-культурное наследие региона, а также начать работу по включению подземных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Серийный объект объединил пять сакральных комплексов — Шопан ата, Караман ата, Шакпак ата, Султан эпе и Бекет ата.

Комитет всемирного наследия признал его выдающуюся универсальную ценность по критериям, отметив, что объект отражает формирование в Мангистау уникального сакрального ландшафта, возникшего на основе многовекового взаимодействия суфийской духовной традиции и культуры кочевых народов.