США вовлечены в вооруженный конфликт с наркокартелями. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает газета The New York Times.

«Президент Трамп решил, что Соединенные Штаты вовлечены в формальный «вооруженный конфликт» с наркокартелями, которые его команда назвала террористическими организациями, и что предполагаемые контрабандисты таких группировок являются «незаконными комбатантами»», — говорится в сообщении издания.

3 октября сообщалось, что сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить веские обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей.