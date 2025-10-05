Президент США Дональд Трамп допустил второй этап борьбы с якобы венесуэльскими наркокартелями, признанными террористическими организациями в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

На вопрос о том, какие действия далее намерены предпринять США в рамках борьбы с якобы венесуэльскими наркокартелями, Трамп заявил, что «наркотрафик будет остановлен».

«Посмотрим, что из себя будет представлять вторая фаза», — добавил он, не пояснив, о каких конкретно мерах может идти речь.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере три скоростные лодки с находившимися на них 18 людьми, которые обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.