Разногласия между партнерами США на Ближнем Востоке — Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией — по вопросу урегулирования конфликта в Йемене мешают Вашингтону выработать план по сдерживанию мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации его источников, в то время как представители ОАЭ настаивают на признании хуситов «террористической организацией» и проведении военной операции против сторонников движения, власти Саудовской Аравии придерживаются «более осторожного подхода». Так, Эр-Рияд опасается большей эскалации конфликта и считает, что агрессивные действия могут «поставить под угрозу хрупкое перемирие в Йемене и сорвать попытку достичь соглашения о постоянном прекращении огня с повстанцами».

Собеседники агентства отмечают, что в данный момент Белый дом продолжает переговоры с хуситами при участии властей Омана и «некоторых других посредников». Американская сторона призывает повстанцев прекратить нападения, однако участники движения намерены продолжать деятельность до тех пор, пока Израиль не остановит боевые действия в секторе Газа.